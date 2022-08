Wer bei gutem Wetter ein Stück Kuchen oder ein Eis im Grünen genießen will, hat womöglich das Gefühl, sie seien omnipräsent: Wespen! Sie bekommen sofort mit, dass es etwas zu ergattern gibt und können eine gut gedeckte Kaffeetafel geradezu umzingeln. Interessant ist aber, dass von den rund 700 Wespenarten, die in Deutschland leben, lediglich zwei(!) den Kontakt zum Menschen suchen. Grit Liebelt, Naturschutzreferentin beim Nabu Sachsen-Anhalt bestätigt: "Lediglich acht Wespenarten leben in sozialen Staaten zusammen und von diesen sind nur zwei regelmäßig an unserer Kaffeetafel zu finden: Die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe." Die meisten anderen Wespenarten leben solitär, also alleine und verhältnismäßig friedlich: Sie ernähren sich von süßem Nektar und Baumsäften, für ihren Nachwuchs erbeuten sie Insekten.