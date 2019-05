April und Mai haben ziemliche Wetter-Kapriolen geschlagen. Erst kletterten die Temperaturen fast in den sommerlichen Bereich, um gleich danach regelrecht abzustürzen. Wirkt sich das ständige Hin und Her auf den Organismus aus? Bei einer Umfrage unter Passanten in Halle fällt auf, dass vor allem Frauen körperliche Reaktionen auf Wetterwechsel an sich beobachten: Sie schildern Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schmerzen oder anschwellende Gelenke bei feucht-warmen Wetter.