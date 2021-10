Der Effekt, der vor allem auf der immer enger vernetzten Weltwirtschaft beruht, zeigte sich beispielsweise auch bei der Havarie des Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal im März dieses Jahres. Zwar steckte das Schiff nur rund eine Woche fest, die Folgen der Blockade spürt die globale Wirtschaft aber teilweise immer noch, da ganze Lieferketten zusammenbrachen. "Das, was wir ökonomische Wellenresonanz nennen, könnte in Zukunft entscheidend bei der Bewertung der wirtschaftlichen Klimafolgen sein", erklärt Kilian Kuhla. Wetterextreme könnten in Zukunft noch mehr zu wirtschaftlicher Knappheit in der einen Weltregion führen, während andere Gegenden von dem Mangel profitieren und höhere Preise verlangen können. Insgesamt könnte die Weltwirtschaft durch solche Extremereignisse aber massive Verluste erleiden.