Es kann wirklich sein, dass die Bäume unterirdisch in einem Mykorrhiza-Netzwerk in Kontakt stehen, also einem Pilznetzwerk, das wirklich den einen Baum mit dem anderen verbindet und nicht nur derselben Art, auch verschiedener Arten. Das muss man sich so vorstellen, wie so ein Länderfinanzausgleich in der Bundesrepublik, dass durchaus auch ein armer Baum Nährstoffe vom Reichen abbekommt. Das führt aber dazu, dass der Arme nicht verhungert, sondern sich insgesamt die Produktivität steigert. Also im Grunde ganz ähnlich wie in der Wirtschaft. Wir wissen aber nicht ob das stimmt.

Prof. Helge Bruelheide