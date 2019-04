Wildtier-Monitoring Bilanz 2018: Hasen im Osten haben schwer zu knabbern

Hauptinhalt

Hasen in Ostdeutschland haben ganz schön an der Monokultur in der Landwirtschaft zu knabbern. Das spiegelt sich wieder, wenn man die Langohren zählt: keine Sträucher und Kräuter, weniger Hasen.