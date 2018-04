Für die Landwirtschaft sind die Neonicotinoide vor allem sehr praktisch: Die synthetisch hergestellten Insektizide töten zuverlässig alle Schädlinge. Die Pflanzen können die wasserlöslichen Wirkstoffe einfach aufnehmen und das Insekt nimmt das Gift auf, wenn es an die Pflanze geht. Genauso macht es die Tabakpflanze, erklärt Zoologie-Professor Robert Paxton von der Universität Halle. Denn wie der Name schon vermuten lässt, ähneln die Neonicotinoide dem Nikotin der Tabakpflanze.

Wie Nikotin sind die Neonicotinoide Nervengifte. Sie binden sich an die Rezeptoren der Nevenzellen, erklärt Paxton, und stören so die Weiterleitung von Reizen. Auf die Nervenzellen von Säugetieren und Vögeln wirken sie aber weit weniger stark, so der Zoologe. Bei den Insekten aber führen schon geringe Mengen zu Lähmungen bis hin zum Tod. Doch selbst, wenn die Tiere überleben, sorgen Neonicotinoide für problematische Symptome. "Man geht davon aus, dass sie nicht so gut fliegen können und dann natürlich alles, was mit dem Nervensystem zu tun hat: Das heißt, bewegen, sehen, Gedächtnis, das alles kann geschädigt werden durch diese Neonicotinoide", erklärt Paxton.