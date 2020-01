Das hätte für böses Blut sorgen können: In Irland gab es nach dem Blutspenden immer eine Pint Guinness für die Spender - 2010 wurde das abgeschafft. Das ist nur eine von vielen skurrilen Geschichten rund ums Blut - ganz zu schweigen von der Rolle, die das Blut beispielsweise in Märchen und Mythen spielt. Dracula lässt grüßen, ebenso Schneewittchen, Aschenbrödel. In der "Moderne" kursiert dagegen Partywissen wie: Das Blut eines Menschen reicht, um 1,2 Millionen Mücken satt zu machen. Unser Blut enthält Gold - macht aber trotzdem keinen zum Millionär, es sind nämlich nur 0,2 Milligram.