Sie alle sind nachtaktive Tiere und leben inmitten unserer Städte. Hier gibt es Nahrung im Überfluss. Dabei scheuen sie auch nicht - im Schutz der Dunkelheit- dem Menschen ganz nahe zu kommen: Siebenschläfer erkunden lautstark Häuser und Wohnungen, Marder knabbern an Autokabeln und Füchse versetzten Hühnerhöfe in hellen Aufruhr.

Auf der Suche nach Partnern, Revieren oder Nahrung lauern auf die nachtaktiven Lebewesen in Städten und Dörfern aber auch Gefahren: vor einem Jäger wie dem Uhu ist beispielsweise kaum ein Tier sicher. So wird das Leben im vermeintlichen Schutz der Dunkelheit zu einer permanenten Gratwanderung zwischen Leben und Tod. Doch sobald die ersten Sonnenstrahlen am Horizont erscheinen, ist die Jagd vorerst beendet und die Nachtschwärmer machen sich wieder unsichtbar. Bis zur nächsten wilden Nacht!