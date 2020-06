Woher wissen wir, dass sich Wildkatzen wieder ausbreiten?

Was bedeutet es, eine Population nachzuweisen und wie machen die Wissenschaftler das genau? Die Antwort: Mit der so genannten Lockstockuntersuchung. Dabei werden Holzstöcke an bestimmten Orten, wo Wildkatzen vermutet werden, aufgestellt. Diese Lockstöcke sind mit einer Baldrian-Mischung versehen, die für Wildkatzen sehr interessant, eben verlockend ist. Die Tiere reiben sich an den Stöcken und dabei bleiben Haare vom Fell am Lockstock kleben. Diese Haarproben werden ins Labor gesendet und untersucht. So wissen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie viele Tiere, wo leben. Hinzu kommen die Ergebnisse der Fotofallen. So erbringen die Forscher den Nachweis über eine Population. Laut BUND gibt es in der Nordwestaue in Leipzig eine kleine Wildkatzen-Stammpopulation von Männchen und Weibchen. Hinzu kommen Individuen, die nur einmalig nachgewiesen werden konnten.

Wo leben Wildkatzen?

Dass es wieder Wildkatzen im Vogtland, im Leipziger Auwald und in der Dübener Heide gibt, ist eine gute Nachricht für Mitteldeutschland, denn die Wiederansiedlung ist aufwändig. Wildkatzen brauchen zusammenhängende Waldgebiete, um sich ausbreiten zu können und die sind in Sachsen rar. Die Tiere jagen nachts und schlafen tagsüber gern in hohlen Baumstämmen also in Totholz-Nischen. Hier ziehen sie auch ihre Jungen auf. In forstwirtschaftlich bearbeiteten Wäldern sind solche Verstecke jedoch selten und daher empfehlen Experteninnen und Experten, einen Teil der abgestorbenen Bäume im Wald zu belassen.

Die dunkelgrünen Bereiche zeigen, wo es heute in Deutschland Wildkatzen gibt. Bildrechte: Die Projektoren/BUND

Hauskatze oder Wildkatze – wie sehen Wildkatzen eigentlich aus?

Im Hainich, in Thüringen haben die Wildkatzen ihr eigenes "Dorf": Hütscheroda. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Charakteristisch für eine Wildkatze ist der so genannte Aalstrich auf dem Rücken der Katze, der an der Schwanzwurzel endet. Der Schwanz wirkt insgesamt buschiger als bei einer Hauskatze. Das Fell der Wildkatze ist verwaschen und hat einen ockerfarbenen Ton. Typisch für eine Wildkatze ist auch die auffällige Nackenzeichnung und der so genannte Nehringsche Sohlenfleck – beides Erkennungsmerkmale, die in dem Video gut zu sehen sind. "Eine Wildkatze wie aus dem Bilderbuch", kommentiert Almut Gaisbauer vom Wildkatzenbüro des BUND Sachsen e.V. die Videobilder. Aber handelt es sich wirklich um eine Wildkatze? Mit sehr großer Wahrscheinlichkiet. Aber hundertprozentig sicher können sich die Forscherinnen und Forscher erst dann sein, wenn es einen so genannten C1 Nachweis gibt. Dabei handelt es sich um genetisches Material wie Fellreste oder morphologische Ergebnisse wie ein totes Tier beispielsweise. Filmaufnahmen sind also immer "nur" ein C2 Nachweis.

Wichtig zu wissen!