Dieser Schneeaffe erinnert an die Haltung eines Eisschnelläufers. Vielleicht ist er auf der Suche nach einer heißen Quelle, denn tatsächlich verbringen einige Rotgesichtsmakaken in Japan viel Zeit in "Onsen", heißen Quellen vulkanischen Ursprungs, und zwar in der Nähe der japanischen Stadt Nagano. Hier wärmen sich die Makaken auf und betreiben unter anderem Fellpflege. Bildrechte: Roie Galitz /Comedy Wildlife Awards 2019