Dieser amüsante Schnappschuss ist einer von diversen Kandidaten, die beim "Comedy Wildlife" Foto-Wettbewerb in diesem Jahr zur Wahl stehen. Ähnlich komisch ist zum Beispiel auch das Bild von Tanvir Ali aus dem Nairobi National Park in Kenia, das zwei schallend lachende Zebras zeigt.



Oder die sich verwirrt am Kopf kratzende Seerobbe, die Joham Siggesson im britischen Winterton-on-Sea einfing. Oder die offenbar verkaterte Eule, festgehalten von Anthony Bucci auf Vancouver Island in Kanada. Oder, oder, oder...

Dieser Rocky-Mountains-Sperlingskauz hat anscheinend eine harte Nacht hinter sich. Bildrechte: Anthony Bucci/ Comedy Wildlife Photography Award 2020