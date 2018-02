Valentinstag Wildtiere im Liebesrausch

Wildtiere brauchen keine kuschelige Wärme, um in die richtige Stimmung für Intimitäten zu kommen. Denn egal ob noch Schnee liegt oder schon die ersten Schneeglocken blühen: "In der Natur wird jetzt die Generation 2018 gezeugt", sagt Eva Goris von der Deutschen Wildtier Stiftung.

Die Feldhasen etwa bereiten sich schon seit eingen Tagen auf ihre Hasen-Hochzeiten vor und zwar mit vollem körperlichen Einsatz, erzählt Goris: "Wer genau hinschaut, kann die ersten hitzigen Boxkämpfe beobachten." Doch bei den Feldhasen streiten sich nicht etwa die Männer um eine Dame - ganz im Gegenteil: Die Häsin prüft im Boxkampf, ob der potentielle Partner stark und widerstandsfähig genug für ihre Ansprüche ist. Wenn er die Prüfung besteht, darf er rammeln - wenn nicht, sucht sie sich einen anderen Sparringspartner.

Wildschweine beim Paarungsakt Bildrechte: IMAGO Und die Feldhasen-Damen scheinen nicht nur resolut, sondern auch unersättlich zu sein: Sie paaren sich in kürzester Zeit mit mehreren Männchen. Der Nachwuchs kann also auch unterschiedliche Väter haben. Diese Besonderheit haben die Feldhasen im Laufe ihrer Evolution entwickelt: Häsinnen können während der Tragezeit von etwa 40 Tagen noch einmal trächtig werden - in der Gebärmutter sind dann Embryonen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Dadurch wird die mit drei bis vier Würfen ohnehin hohe Zahl des Nachwuchses noch einmal deutlich vermehrt.



Auch bei den Wildschweinen ist die Paarungszeit bereits seit Dezember in vollem Gange und das, obwohl sich die Tiere eigentlich das ganze Jahr über paaren können. Trotzdem werden die Frischlinge zum Jahresbeginn gezeugt. Und die Wildschwein-Bachen werden in dieser Zeit gleich mehrfach vom stärksten Keiler im Revier beglückt. Der markiert seinen Herrschaftsbereich mit Urin: "Wildschwein-Urin ist 'Männer-Parfüm' für die Bachen", sagt Goris. Zusätzlich imponiert er den Damen mit Schaum vor dem Maul, der ebenfalls betörende Duftstoffe enthält.

Liebeslieder für die Ladies

Mit dem richtigen Song schmilzt jede Frau dahin - da ist der Mensch nicht anders als die Europäische Wildkatze. Auch die ist dieser Tage wieder schwer "verliebt": Wenn die scheuen Katzen sich tief in der Nacht zu einer heißen Liaison treffen wollen, ruft der Kater seine Herzensdame mit einem langezogenem kehligem Miauen. Wildtier-Expertin Goris zufolge ist dieser Liebesruf während der Ranzzeit nicht zu überhören. Da die Wildkatze ein sehr seltenes und bedrohtes Tier ist, das nur in naturnahen Wäldern lebt, weiß man noch nicht alle Details aus ihrem Liebesleben:

Doch eins weiß man sicher: Jetzt im Februar sind Wildkatzen 'schwer verliebt'. Es ist Ranzzeit und der Duft von Baldrian ist für sie unwiderstehlich. Eva Goris, Deutsche Wildtier Stiftung

Ein Rotfuchs-Paar Bildrechte: IMAGO Doch bei den Katzen ist auch schnell wieder Schluss mit der Romantik: Nach der Paarung gehen die notorischen Einzelgänger sofort wieder getrennte Wege.



Da sind die Füchse schon etwas treuer: Sie leben immerhin in komplexen Familienverbünden. Und um für Nachwuchs zu sorgen, muss das Fuchspärchen treffsicher sein: Denn Frau Fuchs ist in der Ranz - also der Paarungszeit - nur drei Tage paarungsbereit. Damit diese seltene Gelegenheit ihm zugute kommt, intoniert der Fuchs sein Liebeslied, erzählt Biologe Andreas Kinser von der Wildtier-Stiftung. "Mit seinem 'kauw, kaw, kaw' erinnert es an das heisere Bellen eines Hundes." Meist werben mehrere Fuchsrüden gleichzeitig um eine Fähe.

Mit seinem Fuchs-Parfüm – einem für menschliche Nasen unangenehm riechenden Ammoniak-Geruch – bringt er die Hormone in Wallung. Andreas Kinser, Deutsche Wildtier Stiftung