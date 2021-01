Dass Schnee für uns weiß aussieht, liegt ebenfalls an der verästelten Oberfläche der vielen einzelnen Schneeflocken, erklärt Physik-Professor Georg Schmidt von der Universität Halle. "Im Endeffekt ist es einfach so: Je feiner die Facetten sind oder die Partikel sind, desto mehr Reflektionen kriegen Sie", so Schmidt. Das sorge dafür, dass man nicht mehr durch den Schnee durchschauen könne.

Also im Endeffekt sehen Sie einfach nur das reflektierte Licht, was eben durch die vielen kleinen Kristalle sehr viel hin und her reflektiert wird, so dass Sie keine Substanz mehr ausmachen können, sondern einfach nur noch Licht beobachten.

Bildrechte: imago images / CHROMORANGE

Die Schneedecke scheint aber noch eine Wirkung auf uns zu haben: Wenn frischer Schnee gefallen ist, fühlt sich nämlich plötzlich alles ganz ruhig und leise an. Schuld daran ist nicht unser Gefühl, sondern Physik, meint Schmidt. Schnee ist eine sehr lockere Substanz und schluckt deshalb den Schall. Deshalb werde er realtiv wenig reflektiert, was dazu führe, dass sich in einer schneebedeckten Landschaft der Schall nicht so weit und so stark ausbreite wie etwa in einer schneefreien Stadt.



Doch der Effekt hält nur kurz an: Entweder, weil der Schnee schon nach einigen Tagen ein festes Matsch-Gebilde geworden ist oder weil er gar nicht liegen bleibt. Natürlich lassen Temperaturen über dem Taupunkt Eis zu Wasser werden. Aber warum bleibt die weiße Pracht auch bei gleicher Temperatur an einigen Orten länger liegen als an anderen? Chemie-Professor Hinderberger hat da eine Vermutung.