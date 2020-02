Vogelzählung abgeschlossen Weniger Vögel, aber mehr Spatzen als Meisen

Menschen, die auf Vögel starren - am ersten Januarwochenende haben sich so viele Leute wie noch nie auf die Lauer gelegt und landesweit Vögel gezählt. Knapp 38 Vögel wurden pro Stunde und Garten gesichtet. Und wer als Vogelzähler angesichts wild wuselnder und schreckhafter Spatzenschwärme fluchte, "Stillsitzen, so kann man doch gar nicht ordentlich zählen!" war vermutlich in bester Gesellschaft. So viel Spatz war nämlich lange nicht mehr.