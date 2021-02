Diese Ergebnisse hatten sich bereits in den Tagen nach der Zählung angekündigt. So viele Menschen wie nie zuvor haben in diesem Winter in Parks und Gärten Vögel gezählt. Über 236.000 haben an der Aktion teilgenommen, 65 Prozent mehr als im Vorjahr. Nicht zugenommen haben dagegen laut Naturschutzbund NABU die Vogelzahlen, die aus 164.000 Gärten gemeldet wurden – im Gegenteil. "Die Gesamtzahl von 34,5 Vögeln pro Garten stellt den zweitniedrigsten Wert seit Beginn der Aktion im Jahr 2011 dar, zwölf Prozent weniger als im langjährigen Durchschnitt", so NABU-Vogelschutzexperte Lars Lachmann.