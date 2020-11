In Mitteldeutschland weiß man auch von der durchaus vielfältigen Speisekarte des "Meister Isegrim", wie der Wolf in vielen Fabeln genannt wird. Besonders in der Königsbrücker Heide in der Oberlausitz wurden Fälle berichtet, in denen der Wolf den Biber verspeist hat. Das Gebiet wurde kurz nach der Wende unter Naturschutz gestellt. "Daraufhin hat sich der Biber dort wunderbar vermehrt, weil er sonst nicht viele Fressfeinde hat", erklärt Paul Lippitsch vom Görlitzer Senckenberg Museum für Naturkunde. So kam es zu einer hohen Biberpopulation. 2011 konnten auf einer Fläche von knapp 70 Quadratkilometern 42 besiedelte und fünf unbesiedelte Biberreviere nachgewiesen werden.

Wolf sucht Beute, die leicht zu jagen ist

Etwa zur gleichen Zeit siedelte sich auch der Wolf wieder in der Region an. Zeitgleich ging auch die Biberpopulation zurück. Gibt es da einen Zusammenhang? "Erst einmal sucht sich der Wolf vor allem die Beutetiere, die er leicht jagen kann", sagt Lippitsch. Meistens seien das zum Beispiel Rehe, Hasen, Hirsche oder Wildschweine – vor allem Jungtiere sind für ihn ein gefundenes Fressen. "Aber das kann eben auch mal ein Biber sein." In der Königsbrücker Heide war die Biberdichte so hoch, dass sich der Wolf hier vergleichsweise leicht bedienen konnte. Vor allem dann, wenn sich die Biber wie hier auch mal weit von den Flussläufen entfernten.

Paul Lippitsch, Senckenberg Museum Görlitz Bildrechte: Hermann Ansorge/ Senckenberg Museum für Naturkunde Die Forscher am Senckenberg Museum Görlitz beobachteten, dass die fleißigen Nagetiere hier manchmal mehrere hundert Meter über Land gingen, um Bäume und Äste für ihre Dämme zu suchen. Dadurch seien sie für den Wolf eine leichtere Beute als in Flüssen und Bächen, weil sie an Land nicht so schnell und beweglich sind. Zeitweise machte der verzehrte Biomasseanteil der Biber an der Wolfsnahrung in der Region etwa acht Prozent aus, sagt Paul Lippitsch.

Grund zur Sorge, dass der Wolf dem artengeschützten Biber nun Konkurrenz machen könnte, bestehe allerdings nicht. Denn auch die Biberpopulation reguliert sich zum Teil auch schon von selbst – und zwar über sozialen Stress. Wenn die Biber einem großen Fraßdruck unterliegen, sie also weniger Fressen vorfinden als verfügbar ist, streiten sie sich gern einmal mit anderen Biberfamilien. Die Reproduktion von Jungtieren ist dann weniger erfolgreich. "Stressbasierte Regulation" nennt man das auch.

Wolf und Biber in Mitteldeutschland

Für die Königsbrücker Heide kann auch Karin Bernhardt vom sächsischen Landesumweltamt auf Anfrage bestätigen: "Unter diesen Bedingungen spielt der Wolf als Prädator eine spürbare Rolle." Landesweit gebe es in Sachsen aber bisher keine Hinweise darauf, dass die Verbreitung und die Bestandsentwicklung des Bibers maßgeblich durch den Wolf beeinflusst würden.

Ähnlich ist die Situation in Thüringen. "Im Moment ist das für uns kein Thema", sagt Tom Wetzling, Pressesprecher des Thüringer Umweltministeriums, gegenüber MDR Wissen. In Thüringen gibt es aktuell nur ein Wolfsrudel rund den Truppenübungsplatz bei Ohrdruf (Gotha). Das Rudel dort werde regelmäßig im Auge behalten, allerdings habe es dort keine Hinweise auf Raubaktivitäten auf den Biber gegeben.

In Sachsen-Anhalt leben etwa 3.400 Biber rund um die Gewässersysteme an Elbe, Mulde, Schwarze Elster oder dem Drömling. Antje Weber vom Wolfskompetenzzentrum Iden sind bisher zwei Fälle bekannt, bei denen Wölfe den Biber verspeist haben: "Und zwar im Bereich des Flämings und im Vogelschutzgebiet Fiener Bruch im Jerichower Land." Dort habe es aber keine Veränderungen auf die Biberpopulation gegeben.

Antje Weber, Wolfskompetenzzentrum Iden Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Zwischen Harz und Fläming ist die Situation allerdings nochmal besonders, denn hier gibt es im Vergleich zu Sachsen und Thüringen besonders viele Nutrias. "Die letzten drei warmen Winter sind den Nutrias zu Gute gekommen", berichtet Antje Weber. Von ihnen gebe es derzeit sehr viele.

Am besten reguliert sich die Natur von selbst. Paul Lippitsch, Senckenberg Museum

Ähnlich wie die Biber in der Königsbrücker Heide könne es dann sein, dass die Nutria gerne mal über Land liefen. Dann sind sie auch für die Wölfe ein gefundenes Fressen. Für die Glücksburger Heide im Landkreis Wittenberg ist das zum Beispiel nachgewiesen. Eine Nahrungsanalyse beim Wolf hat dort ergeben, dass die Nutria hier 4,2 Prozent an der verzehrten Biomasse ausmachen. Der Wolf könne hier zusätzlichen Populationsdruck rausnehmen.