Wer auf dem Planeten lebt, wird mit einer langen Jugend beschenkt und älter als Methusalem – zumindest wenn man das Alter an der Jahreszahl misst. Der Exoplanet braucht nämlich nur sechs Erdentage, um seinen Stern zu umrunden. Während man auf der Erde seinen dreißigsten Geburtstag feiert, wäre man auf G 9-40b mit 1.825 Jahren in der Blüte seines Lebens.

Auf genau solche Orte ist das Planetenjäger-Spektrometer Habitable-zone Planet Finder (HPF) spezialisiert. Momentan sucht es nach Planeten bei niedrigmassigen Sternen in Erdnähe. Das Ziel ist es, Exoplaneten in unserer interstellaren Nachbarschaft zu finden.

Der Planetenjäger arbeitet seit 2018 am Zehn-Meter-Hobby-Eberly Teleskop (HET) in Texas. Unterstützt wird das HET auch von zwei deutschen Universitäten, der Ludwig-Maximilians in München und der Georg-August in Göttingen.