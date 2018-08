Jordanien ist eines der Länder, das weltweit am stärksten an Wasserknappheit leidet und in dem es kaum Abwasserbehandlung gibt. Die Leipziger Forscher zeigten mit ihrem Projekt, wie man mit neuen Filtersystemen das Abwasser direkt am Entstehungsort behandeln kann. Wichtig war dabei vor allem, dass die Anlagen den schwierigen Umwelteinflüssen und der großen Hitze standhalten, energie- und wassersparend arbeiten. Auf der Forschungs- und Demonstrationsanlage in Jordanien wurden nach Angaben des UFZ elf Abwasserbehandlungsverfahren betrieben, weiterentwickelt und an die jordanischen Erfordernisse angepasst.

Die Entwicklungen der Leipziger zogen sogar politisch Kreise - sie arbeiteten an einem Rahmenwerk mit, das 2016 vom jordanischen Parlament verabschiedet wurde. Ziel ist es, dass überall in Jordanien entsprechende Anlagen installiert werden. Und es könnten weitere Länder folgen. Mit dem Sultanat Oman besteht bereits eine Kooperation, um dort ebenfalls ein dezentrales Abwassermanagementkonzept einzuführen.

Projekt für Deutschland

Das Projekt der Leipziger könnte auch bei der Abwasserbehandlung in Deutschland eingesetzt werden. "Vor dem Hintergrund des Klima- und demographischen Wandels sehen wir auch in Europas schnell wachsenden Städten große Anwendungspotenziale für dezentrale Wasserinfrastruktursysteme, zum Beispiel bei der Gestaltung ressourceneffizienter Stadtquartiere", erklärt Prof. Roland A. Müller, Departmentleiter des Umwelt- und Biotechnologischen Zentrums am UFZ in einer Mitteilung.