Aber wie ist das jetzt mit dem Universum – dem Prototypen des Modells der Unendlichkeit? Mittlerweile haben wir auch dafür Zahlen. 13,7 Milliarden Lichtjahre im Radius, Atome im Universum etwa 10 hoch 80. Das klingt zwar unendlich groß, ist es aber nicht. Unendlich ist unendlich und keine konkrete Zahl. Aber selbst diese Zahlen sind bloß die halbe Wahrheit, sagt Astrophysiker Prof. Thomas Reiprich:

Astrophysiker Prof. Thomas Reiprich Bildrechte: Frank Luerweg, Universität Bonn Es gibt den Unterschied zwischen dem beobachtbaren Universum, wie weit wir prinzipiell schauen können. Das andere ist: Wie groß ist das Universum wirklich? Es ist höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel größer als das, was wir jemals beobachten können und wahrscheinlich unendlich groß. Prof. Thomas Reiprich, Uni Bonn

Unendlich groß – da ist sie wieder, diese Ratlosigkeit! Was bedeutet das, wie kann man sich das vorstellen? Wo fängt sie an, wo hört sie auf, diese Unendlichkeit? Eine dumme Frage nach der anderen. Dass wir mit diesem Phänomen der Unendlichkeit so unsere Probleme haben, sagt schon der Name – UN-Endlichkeit:

Die Idee ist eigentlich die Negation einer Idee. Die Idee der Grenze wird negiert. Die Idee des Limits, der Schranke, der Kontur. Dann bin ich bei dem, was konturlos, unbeschränkt und damit auch nicht endlich, sondern unendlich ist. Philosoph Prof. Gert Scobel

Unendlichkeit – nur ein Konstrukt des menschlichen Geistes?

Der Weltraum, unendliche Weiten – heißt es bei Star Trek. Bildrechte: NASA, ESA, and B. Holwerda (University of Louisville) Jenseits von solchen mathematischen Gleichungen, in denen wir bestimmen, wie sie definiert, bleibt die Unendlichkeit für uns konturlos. Sie taucht wie bei den Schwarzen Löchern dort auf, wo wir nicht mehr weiter wissen, in extremen Bereichen, die uns verborgen bleiben. Auch deshalb gibt es die These, dass die Unendlichkeit ein Konstrukt des menschlichen Geistes sei. Die Mathermatiker Rebecca Waldecker und Tilmann Sauer meinen, dass das Unendliche erstmal was ganz Gedankliches ist.

Etwas, was wir uns in Gedanken konstruieren und uns in Gedanken versuchen verständlich zu machen, was nicht in der Anschauung unmittelbar Gegebenes ist. Prof. Tilmann Sauer, Mathematikhistoriker, Uni Mainz

Unendlich ist ein Symbol für etwas, mit dem wir abstrakt arbeiten. Und ich zumindest kenne keine Entsprechung in der Realität. Prof. Rebecca Waldecker

An der Stelle hakt der Leipziger Philosoph Professor Pirmin Stekeler Weithofer ein. Er präsentiert eine feine Variation des Phänomens Unendlichkeit. Nämlich eine Art Unendlichkeit im Rahmen der Gegebenheiten.

Wie man sich Unendlichkeit vorstellen kann

Er skizziert eine Idee, wie die Unendlichkeit sozusagen etwas näher an uns heranrücken könnte, vielleicht sogar etwas leichter vorstellbar werden könnte – falls das überhaupt geht. Oder man könnte es auch so formulieren, meint der Philosoph: die Lichtgeschwindigkeit sei relativ zu Körperbewegungen unendlich, obwohl sie endlich ist. Oder auch so: Der Weg zurück bis zum Urknall ist ein unendlicher Weg, obwohl er endlich ist. Das führt er im Gespräch mit MDR WISSen dann so aus:

Prof. Pirmin Stekeler-Weithofer, Uni Halle Bildrechte: Swen Reichhold / Universität Leipzig, SUK Das heißt mit anderen Worten, die moderne Physik macht es ähnlich wie Aristoteles, dass es nur Endliches gibt. Aber die relativen Unendlichkeiten, die Sie nie erreichen können – Sie können einen Festkörper so schnell beschleunigen wie Sie wollen, er wird nie so schnell wie Lichtgeschwindigkeit sein – so dass relativ zu diesen Bewegungen die Lichtgeschwindigkeit unendlich ist. Genau das machen die modernen Wissenschaften, dass sie das Unendliche wieder verendlichen. Prof. Pirmin Stekeler Weithofer, Philosoph, Uni Leipzig

Das Unendliche verendlichen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das klingt absurd, völlig anders als unsere Vorstellung von der guten alten unvorstellbaren Unendlichkeit.

Wäre die Lichtgeschwindkeit das Schnellste, was es gäbe, und setzte man aber die Unendlichkeit mit ihr gleich, wäre sie nicht mehr unendlich – und trotzdem nicht erreichbar. Bildrechte: IMAGO / agefotostock Diese Idee, dass die Lichtgeschwindigkeit beispielsweise das Schnellste ist, was es überhaupt geben kann, und sie damit dem Unendlichen gleichsetzt, gäbe der Unendlichkeit plötzlich eine Obergrenze und trotzdem behielte diese Obergrenze das Magische. Eine Obergrenze, der man sich zwar immer weiter unendlich nähern könnte, die aber niemals nur ansatzweise in den Bereich des Erreichbaren rücken würde. Das Unendliche würde demnach also im Endlichen stecken, Teil des Endlichen sein. Professor Stekeler Weithöfer formuliert folgenden bemerkenswerten Gedanken, der bei der Beschäftigung mit der Unendlichkeit so nicht vorhersehbar war. Nämlich, dass nicht in der Unendlichkeit die Magie, das Unvorhersehbare steckt, sondern in der Endlichkeit und in denen, die das entdecken: