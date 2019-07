So richtig wohlig dürfte den meisten Menschen beim Gedanken an Quallen nicht sein: Schmerzhafte Erinnerungen an Feuerquallen im Mittelmeer oder zumindest unpraktische Erfahrungen mit Quallen als Begleiter im Ostseebad sind daran Schuld. Und so eignen sich die wabbeligen Wassertiere für viele eben nur als entschleunigende Bildschirmschonermotive.

Quallenschleim in Kläranlagen

Quallen sind aber ziemlich angesagt. Und zwar so sehr, dass die Art Phialella zappai nach Frank Zappa benannt wurde. Und außerdem, weil Quallen wichtige Antworten auf Problemfragen unserer Zeit liefern könnten: "Besondere Hoffnungen setzen wir im Rahmen eines EU-Forschungsprojekts darauf, Quallenschleim als Bio-Filter zu verwenden, um Mikroplastik aus Kläranlagen herauszufiltern", sagt die Meeresbiologin Jamileh Javidpour der Deutschen Presseagentur. Javidpour arbeitet an der Universität Süddänemark, war zuvor lange am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel tätig und koordiniert das interdisziplinäre Projekt GoJelly.

Wir sehen prinzipiell Chancen als Bio-Dünger in der Landwirtschaft, als Futter für Fischzuchten oder für Kosmetikprodukte. Jamileh Javidpour Universität Süddänemark Odense