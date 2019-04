Cepheiden sind für Astronomen so etwas wie Leuchttürme im Universum. Diese Sterne ändern regelmäßig ihre Leuchtkraft, sie pulsieren. Die Leuchtkraft, also ihre absolute Helligkeit, steht dabei in direkter Beziehung zur Pulsationsrate. Das ermöglicht es den Wissenschaftlern, die Entfernung zu diesen Sternen zu bestimmen.