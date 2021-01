Spiralgalaxie NGC 1589 im Sternbild Stier: Mehr als 150 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt, hat sie einen Durchmesser von ca. 160.000 Lichtjahren. Sie wurde 1783 durch den deutsch-britischen Astronomen Wilhelm Herschel entdeckt. wofür steht NGC? Eine Abkürzung für New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, also einen neuen Gesamtkatalog von Nebeln und Sternhaufen, vom Ende des 19. Jahrhunderts. Bildrechte: ESA/Hubble & NASA