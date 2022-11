Wissenschaftler vom Berliner Max-Delbrück-Centrum (MDC) und vom Dartmouth College in den USA haben nun einen Grund dafür gefunden, warum sich Menschen- und Oktopus-Gehirne so sehr ähneln, obwohl sie sich evolutionär schon vor langer Zeit auseinanderentwickelt haben. Demnach liegt der Schlüssel in der sogenannten microRNA (miRNA), einer Ribonukleinsäure, die für die Genregulation von Bedeutung ist. "Dies ist unsere Verbindung zu den Oktopussen", erklärt Prof. Nikolaus Rajewsky, Studienautor und Wissenschaftlicher Direktor am MDC.



Laut der Untersuchung spielt die miRNA allgemein eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von komplexen Nervensystemen. Die Forschenden fanden in ihrer Studie bei den Oktopussen insgesamt 42 neuartige miRNA-Familien – vor allem im neuronalen Gewebe und im Gehirn. Aus der Erkenntnis heraus, dass sie während der Evolution der Tiere erhalten geblieben sind, schlossen sie, dass diese Ribonukleinsäuren von Vorteil für die Oktopusse und letztlich entscheidend für ihre Entwicklung und ihr Überleben sein müssen.