Mit dem Wunderwerk Immunsystem kommen wir Menschen schon auf die Welt. Nach einer "genetischen Lotterie" enthält es Milliarden von Immunantworten auf verschiedene potentielle Angreifer. In Form sogenannter Fresszellen wandert unser Immunsystem rund um die Uhr durch unseren Körper. Entdecken die Rezeptoren der Fresszellen bestimmte Krankheitserreger, starten sie ihren Vernichtungsprozess.

Selbst eineiige Zwillingen haben völlig unterschiedliche Immunsysteme. Bildrechte: IMAGO Dabei ist kein Immunsystem wie das andere. Einzigartig wie ein Fingerabdruck ist es. Selbst die Immunsysteme eineiiger Zwillinge unterscheiden sich, weswegen auch diese Menschen ganz unterschiedlich auf Infektionen oder die Entstehung von Autoimmunkrankheiten reagieren. Die Unterschiede erklärt Prof. Dr. Thomas Boehm, Direktor am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg im Breisgau, damit, dass das Repertoire der spezifischen Rezeptoren in jedem Individuum anders ausfällt.

"Das funktioniert so, dass wir in unseren genetischen Informationen eine Bauanleitung mitbekommen. Das sind dann sozusagen einzelne Lego-Bausteine, die während der Entwicklung unseres Immunsystems zu einem kleinen Häuschen zusammengebaut werden müssen." Und wie der eine gern mehr blaue und der andere lieber mehr rote Steinchen verbaue, sehe am Ende eben jedes Häuschen ein bisschen anders aus, so Boehm.

In diesem Falle, so Boehm, müsse erst durch das unspezifische, angeborene Immunsystem, das zuallererst auf Eindringlinge reagiert, die ganze Sache in Alarmbereitschaft versetzt werden. "Dann sind die Zellen alle irgendwie, sagen wir mal salopp, aufgeregt, beschleunigen dann ihre Wanderungen, kommen dann in die Gegend, wo tatsächlich etwas ist. Und dann kann plötzlich diese Zelle erkannt werden, die das Virus in sich trägt und zur Vermehrung gebracht hat." Haben die Fresszellen erst einmal Alarm geschlagen, wandeln sich andere Zellen in richtige Antikörper-Fabriken, die dann vor allem im Blut dafür sorgen, dass der Eindringling unschädlich gemacht wird.

Immunsystem reagiert auf das Eindringen von Bakterien im menschlichen Gewebe (künstlerische Darstellung). Bildrechte: IMAGO / StockTrek Images Andere Helfer wie die sogenannten T-Zellen befreien bereits befallene Zellen von einem Virus. Dafür haben sie eine Art "Handwerkerkoffer" dabei, wie es Prof. Dr. Fred Zepp, ehemaliger Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Mainz, umschreibt: "Denn die T-Zellen sind in der Lage zu erkennen, dass eine unserer Körperzellen [...] durch ein Virus infiziert wurde. Und dann setzen sie sich außen drauf und bohren kleine Löcher in die Wand dieser virusinfizierten Zelle, sodass die anderen Abwehrsysteme wieder eingreifen können. Also alles greift ineinander, es ist hochkomplex, und zum Zeitpunkt der Geburt sollte es fertig sein."