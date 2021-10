In Görlitz sind nach dem Ende der Sommerzeit Uhrzeit und Sonnenstand wieder in Einklang. Aber warum nur in Görlitz? Weil diese östlichste Stadt Deutschlands genau auf dem 15. (östlichen) Längengrad liegt. Und dieser Längengrad ist das korrekte Zentrum unserer Zeitzone.

Je westlicher man sich in Deutschland aufhält, desto später läuft der Sonnentag ab. Trotzdem liegt fast ganz Deutschland in der richtigen Zeitzone, wenn man sich darauf verständigt, dass diese Zone genau eine Stunde umfassen soll.

Die tatsächliche Zone, in der Mitteleuropäische Zeit (MEZ) und Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) gelten, hört an Deutschlands Westgrenze allerdings nicht auf. Bei weitem nicht. Und so kommt es, dass man in Galicien (Nordwestspanien) am Ende der Sommerzeit in etwa folgenden Tagesablauf hat: Sonnenaufgang gegen 9:00 Uhr, Höchststand gegen 14:20 Uhr, Untergang gegen 19:40 Uhr. Das ist nicht nur eine Stunde Abweichung von der normalen Sonnenzeit wie bei uns, sondern etwa zweieinhalb. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wenn es also Regionen gibt, in denen wirklich hitzig über den Unsinn der Mitteleuropäischen Sommerzeit diskutiert werden sollte, dann liegen die vor allem in Westeuropa.