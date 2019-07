Mikrobiologie Plattwürmer hungern sich jung

Im weitesten Sinne erinnert die kleine Miniwurst an einen Wurm, ja. Denn immerhin lassen sich an einem Ende zwei Pünktchen ausmachen, die dem Planaria genannten Organismus sogar ein richtiges Gesicht geben. Und so tut einem der Anblick schon ein bisschen weh: Links, das wohlgenährte Exemplar und rechts ein etwas ärmlicher Kollege.

Bildrechte: FLI/Magdalena Voll

Auch wenn man diesen hungerleidenen Plattwurm fast trösten möchte: Es geht ihm gut. Im Grunde sogar besser als dem dicken Würstchen, zumindest was die Stammzellen betrifft. Von denen haben diese sogenannten Strudelwürmer eine ganze Menge. "Jede fünfte Zelle ist eine Stammzelle, beim Menschen sind das viel weniger", erklärt der Molekularbiologe Daniel Felix vom Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. Damit besitzen sie Fertigkeiten, die man sonst eher mit der Amphibie Axolotl in Verbindung bringt – ewige Jugend und die Möglichkeit, Körperteile zu regenerieren: "Wenn man von einer Planarie ein Stück abschneidet, regeneriert sich aus dem Stück eine ganze Planarie", sagt Daniel Felix. So etwas wie einen natürlichen Tod gibt es bei Planarien nicht.