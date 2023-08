Ein ewiges Leben würde unserem Leben den Sinn nehmen. Und Menschen, die ihren Platz im Leben oder innere Ruhe und Zufriedenheit in 80 Jahren nicht gefunden haben, werden das ganz sicher auch in 1000 Jahren nicht schaffen. "Was nützt ein unendlich ausgedehntes Leben, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin?", fragt sich Booms und glaubt: "Wenn ich von Angst getrieben werde und nicht ausgeglichen bin, hilft es ja auch nichts, das Problem in eine unendliche Zukunft zu verschieben."