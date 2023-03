Jetzt sind wir genau da, wo ich eigentlich hin wollte. Was macht das mit uns, dass wir diese unterschiedlichen Chemiefabriken in uns haben? Das Testosteron, also der Hoden bestimmt nicht nur, dass Männer schnelle Autos fahren wollen und aggressiver sind, und das Östrogen ist nicht nur am Kochen und Putzen schuld. Ihr entschuldigt bitte diese Klischees, Ihr wisst, was ich damit sagen will. Ich habe das früher nur so hingenommen, dass das so ist, aber warum und welche Konsequenzen das hat, außer den äußerlich Sichtbaren, das habe ich mich nicht gefragt. Jenseits dieser Unterschiede waren Männer und Frauen für mich gleich.

Sowohl männliche, als auch weibliche Hormone wirken an den Zellen nur über bestimmte, geschlechtsspezifische Rezeptoren. Vielleicht kann man sich das ganz simpel vorstellen, wie wenn das Versorgungsraumschiff an der ISS andocken will, aber die Kupplung passt nicht. Professor Matthias Blüher, Direktor des Helmholtz-Instituts für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung München, erklärt das Prinzip der Rezeptoren so: "Das sind quasi die Schlüssellöcher für den Schlüssel. Der Schlüssel wäre das Hormon, das Schlüsselloch, was genau dazu passt an der Zelle, ist dann der Rezeptor. Und nur, wenn Schlüssel und Schloss gut zusammenpassen, passiert was mit der Zelle. Wenn also das männliche Hormon Testosteron an seinen Rezeptor bindet, führt das eher dazu, dass Muskeln aufgebaut und Fett abgebaut werden. Wenn Östrogen, ein klassisches weibliches Hormon, an seinen Rezeptor bindet, führt das eher dazu, dass Fettgewebe vermehrt wird." Durchschnittlich haben Männer deshalb etwa doppelt so viele Muskelzellen wie Frauen. Obwohl viele gar nichts dafür können. Und Frauen haben mehr Fettgewebe als Männer. Auch dafür können sie grundsätzlich gar nichts.