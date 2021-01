Seit dem 21. Dezember 2020 verfügt die EU über den zugelassenen Corona-Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer namens Comirnaty. Nun kommt in Kürze ein weiterer hinzu. Nach der Entscheidung, die heute von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA bekanntgegeben werden soll, muss zwar noch die EU zustimmen, aber das gilt als Formsache und könnte kurzfristig geschehen. Der Impfstoff mRNA-1273 der US-Firma Moderna zählt auch zu den mRNA-Impfstoffen und ist in seinem Wirkprinzip mit dem bereits zugelassenen Impfstoff nahezu identisch.

Ein kleines Stück modifizierter Virus-mRNA, die den Bauplan für das Spike-Protein des Corona-Virus enthält, dringt mit Hilfe einer Hülle aus Nanolipidpartikeln, also winzigen Fettpartikeln, in die Körperzellen ein. Dort stellt der Körper für kurze Zeit das Spike-Protein her. Nun wird das Immunsystem angeregt, Abwehrstoffe, also Antikörper und T-Zellen zu produzieren. Kommt der Mensch dann mit dem echten Coronavirus in Kontakt, kann es der Körper schneller erkennen und sofort Abwehrmechanismen in Gang setzten.