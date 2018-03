Umweltforschung Mikroplastik in Sachsens Talsperren

Winzige Kunststoff-Teilchen - so genanntes Mikroplastik - steckt überall, auch in Seen oder Flüssen. Besonders dann, wenn Wasser zur Ruhe kommt. Deswegen untersucht ein neues Forschungsprojekt nun unter anderem drei Talsperren in Sachsen.

von Johannes Schiller