Ein gesunder Mensch scheidet am Tag 1,5 bis 2 Liter Urin aus. Allein in Deutschland mit einer Bevölkerung von rund 83 Millionen Menschen kommen so täglich bis zu 166 Millionen Liter Urin zusammen. Dieser besteht zu 95 Prozent aus Wasser. Fünf Prozent jedoch sind andere Inhaltsstoffe: Kalium-, Natrium- und Chlorid-Ionen gehören dazu, aber auch Harnstoff, Kreatin und Harnsäure. Wertvolle Rohstoffe, die die Menschen früher intensiv nutzten, etwa zum Düngen, Ledergerben oder Wäschewaschen.

Abwasserentsorgung ohne Urinabscheidung

In der modernen zentralen Abwasserentsorgung ist für eine gesonderte Urinableitung und -nutzung jedoch kein Platz mehr. Urin wird heutzutage mit Fäkalien und Toilettenpapier aus Spültoiletten in die Kanalisation geleitet. Gemeinsam mit anderen Abwässern landet er in Kläranlagen, wo die Abwässer in einem energieintensiven Prozess gereinigt werden müssen. Doch auch nach diesem Prozess können die Abwässer immer noch viel Stickstoff und andere Nährstoffe, aber auch Schadstoffe enthalten, die für die Umwelt eine Belastung sind.

Lösung für Umweltprobleme