Sowohl Mädchen als auch Jungen kommen heute früher in die Pubertät als vor einigen Jahrzehnten. Laut einer internationalen Metastudie setzen bei Mädchen die Veränderungen im Durchschnitt ein Jahr früher ein als noch vor Mitte der 1970er-Jahre. Bei Jungen ist die Tendenz ähnlich. Die Autoren hatten dafür 30 einzelne Studien ausgewertet.

Dass die Veränderungen bei Kindern immer früher einsetzen, erklären Experten vor allem mit der Ernährung, mit Hygiene und einem besseren Gesundheitsstatus im Allgemeinen. Eine besondere Rolle für das Einsetzen der Pubertät spielt das Körpergewicht, vor allem bei Mädchen. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist das deutlich gestiegen. Zudem zeigen Studien, dass Mädchen mit höherem BMI und mehr Körperfett eher ihre Menstruation bekommen als ihre schlankeren Altersgenossinnen. Auch das Brustwachstum beginnt bei ihnen eher, wie eine Studie des Cincinnati Childrens Hospital Medical Center an 1.200 Mädchen zeigt.

Übergewichtige Mädchen haben mehr Östrogen im Blut als Normalgewichtige. Dieses Hormon sorgt gemeinsam mit anderen Botenstoffen dafür, dass die Regelblutung ausgelöst wird. Der Mechanismus, wie es zu einer vermehrten Sexualhormon-Produktion bei übergewichtigen Kindern kommt, wird noch diskutiert: Am wahrscheinlichsten ist, dass Sättigungshormone wie Insulin, Leptin und der Insulin-like Growth Faktor 1 (IGF-1) dafür verantwortlich sind. All diese Stoffe werden bei Übergewicht vermehrt ausgeschüttet. Sie regulieren nicht nur das Sättigungsgefühl und den Energiehaushalt, sondern sie nehmen auch Einfluss auf die Sexualhormone – und damit auf die Pubertät.

Inwiefern chemische Stoffe wie Phtalate, PHA´s (Polyhydroxy Säuren) oder Bisphenol A das Hormonsystem beeinflussen, wird immer wieder untersucht und diskutiert. Diese Verbindungen finden sich zum Beispiel in Plastikprodukten und Kosmetika, werden bei deren Verwendung in kleinen Mengen kontinuierlich freigesetzt und können so vermutlich den Östrogenhaushalt beeinflussen. Eine 2019 veröffentlichte Langzeitstudie der Universität Berkeley bestätigte diesen Zusammenhang bei Mädchen. Seit 1999 untersuchten die Wissenschaftler dafür für 338 Schwangere und deren Kinder und testeten, mit welchen Mengen der als hormonaktiv verdächtigen Substanzen sie belastet waren.