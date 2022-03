Der Westen hatte auf Rogozins Drohungen gelassen reagiert. Nasa- und Esa-Führungskräfte versicherten, dass man weiterhin gemeinsam an dem Projekt Internationale Raumstation arbeiten würde. Roskosmos kündigte währenddessen bestehende Projekte wie das ExoMars-Projekt oder die Zusammenarbeit am europäischen Weltraumhafen Kourou auf Französisch-Guayana auf.

Zudem publizierte das russische Staatsmedium Ria Novosti am 5. März ein verstörendes Video, auf dem sich die russischen Kosmonauten von den Astronauten auf der ISS verabschiedeten. Anschließend wurde der Absturz der ISS mitsamt westlicher Besatzung angedeutet. Satire in einer Zeit der Provokationen?

Doch nicht alle russischen Gesten waren so aggressiv. An Maurers Geburtstag am 18. März erreichten drei Kosmonauten planmäßig die ISS. Die Überraschung war groß, als sie in die Raumstation schwebten: Sie waren komplett in gelb gekleidet. Neben der russischen Flagge befanden sich auch glaube Punkte und Streifen auf den Overalls der drei Männer – die Farben der Ukraine. Solidarität? Ein Zeichen gegen den Krieg?