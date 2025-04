Die Trump-Administration hat alle Mitwirkenden einer wichtigen Klimastudie, des National Climate Assessment, in den USA entlassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf eine E-Mail, die an die fast 400 Mitwirkenden der sechsten Nationalen Klimabilanz gesendet worden sei. Ziel der Klimastudie war eigentlich, die Bundes- und Lokalregierungen in den USA darüber zu informieren, wie sie sich auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten können. Ursprünglich wurde die Studie vom US-Kongress in Auftrag gegeben, nun steht die Zukunft der Klimastudie, die eigentlich 2028 veröffentlicht werden sollte, vor dem Ungewissen.

Inhalt der Mail an die an der Studie Beteiligten Forscher ist laut der New York Times die Aussage, man wolle den Umfang des Berichtes neu bewerten und entbinde alle aktuellen Teilnehmenden von ihren Rollen. "Das ist so nah wie nur möglich an einer Beendigung der Bewertung", sagte Jesse Keenan, Professor an der Tulane University, der sich auf Klimaanpassung spezialisiert hat und Mitautor der letzten Klimabewertung war gegenüber der New York Times. "Wenn man alle Beteiligten loswird, geht nichts weiter."