Die Amsel ist in Europa eine der am weitesten verbreiteten Vogelarten. Doch mancherorts verstummt ihr Gesang und plötzlich sterben massenhaft Amseln. Schuld daran ist das Usutu-Virus - benannt nach dem afrikanischen Fluss Usutu an der Grenze zwischen Südafrika und Mosambik. In den 1950er-Jahren wurde das Virus dort entdeckt - seit 2010 ist es auch in Deutschland. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es hierhin gekommen sein könnte, erklärt Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg: "Zum einen, dass Stechmücken aus Afrika verschleppt wurden zum Beispiel mit dem Flugzeug oder dass Zugvögel über mehrere Etappen das Virus erst nach Nordafrika, weiter nach Italien und dann nach Deutschland gebracht haben. Oder dass zum Beispiel Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, aus Afrika nach Italien oder Österreich geflogen sind und hier von einheimischen Stechmücken gestochen wurden und so das Virus in unsere heimische Stechmückenpopulation eingebracht wurde."