Väter in eigener Wahrnehmung: verständnisvoller Spielkamerad statt Ernährer

Das Selbstbild von Vätern in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. In einer gemeinsamen Studie der TU Braunschweig und der FH Kiel wurde untersucht, wie Papas sich und ihre Familien heutzutage wahrnehmen. Das Ergebnis: Vätern ist es heute vor allem wichtig, ihre Kinder „empathisch und verständnisvoll“ zu erziehen. Das Bild vom Vater, der mit seinem Einkommen die Familie ernährt und mit den Kindern höchstens am Wochenende spielt, ist dagegen passé.