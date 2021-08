Der österreichisch-französische Impfstoffhersteller Valneva hat den Start einer weiteren Phase-3-Studie für seinen Corona-Totimpfstoff bekanntgegeben. Der Impfstoffkandidat VLA2001 enthält inaktivierte Sars-Coronaviren-2 zusammen mit den Impfstoffverstärkern Allum und CpG 1018. Er wird bereits in einer klinischen Phase-3-Studie mit rund 4.000 Teilnehmern in Großbritannien getestet, wo seine Wirksamkeit mit dem bereits zugelassenen Impfstoff von Astrazeneca verglichen wird.

In der neuen Studie soll nun in Neuseeland eine auf einer anderen Virusvariante basierende Version des Impfstoffs mit der ursprünglichen Version verglichen werden. Welche Virusvariante Basis für den angepassten Impfstoff ist, wurde noch nicht bekanntgegeben. Der Impfstoff wird in zwei Dosen verabreicht. Zwischen erster und zweiter Impfung liegen 28 Tage.