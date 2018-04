Bei Ektodermaler Dysplasie fehlt dem Fötus ein wichtiges Protein, das dafür sorgt, dass sich Haare, Zähne und Schweißdrüsen bilden. Betroffene Kinder müssen vor Hitzschlägen geschützt werden und haben mit ständig verstopften Nasen und Ohren, häufigen Infektionen und trockenen Augen zu kämpfen. Fehlende Zähne müssen durch Prothesen oder mithilfe von Implantaten ersetzen werden. Als Corinna T. erneut schwanger wurde, stellte sich heraus: Auch die Zwillinge im Mutterleib waren an Ektodermaler Dysplasie erkrankt. Die Familie entschloss sich zu einem Heilversuch am Uni-Klinikum Erlangen - und der musste im Mutterleib stattfinden, sagt Prof. Schneider:

Die letzte Studie, in der das Protein erkrankten Neugeborenen verabreicht wurde, hat uns gezeigt, dass wir nach der Geburt die Entwicklung von Schweißdrüsen nicht mehr beeinflussen können. Unsere Schlussfolgerung war: Die Behandlung muss im Mutterleib erfolgen – sonst ist es zu spät.

Deswegen haben die Forscher Corinna T. in der 26. Schwangerschaftswoche ein Ersatzprotein in die Fruchtblase gespritzt - vorsichtig, ohne die Föten zu berühren. Die ungeborenen Kinder schluckten das Protein dann mit dem Fruchtwasser. Doch das allein reichte nicht. Um dafür zu sorgen, dass der Fötus es auch komplett in den Blutkreislauf aufnimmt, haben die Forscher es im "Huckepack-Verfahren" eingeschleust - über bestimmte menschliche Antikörper. Für diese existiert im kindlichen Darm ein spezieller Aufnahmemechanismus, der bei Säuglingen dafür sorgt, dass Antikörper aus der Muttermilch ins Blut des Kindes gelangen.