Dass Vampirfledermäuse mit Blut als alleiniger Nahrung überleben können, ist eigentlich ein kleines Wunder der Evolution: In einer aktuellen Studie fanden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des LOEWE-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik in Frankfurt/M. und des Max-Planck-Instituts für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden heraus, dass sich die Genstruktur von Vampirfledermäusen von allen anderen Fledermausarten unterscheidet – erstere haben nämlich 13 Gene weniger. Die DNA-Abschnitte dieser Gene sind zwar auch in der Vampirfledermaus noch zu finden, aber sie sind durch Mutationen zerstört und haben keine Funktion mehr.

Kann mit Blut umgehen: Die Vampirfledermaus. Bildrechte: Marco A. R. Mello

Es handelt sich also um Gene, die verlorengegangen sind – das klingt erst einmal suboptimal. Für die Vampirfledermäuse ist es aber teilweise sogar von Vorteil: Nur dank dieser Mutationen können sie ihre spezielle Blut-Diät überhaupt umsetzen. Bei ihnen ist nämlich ein Gen defekt, das normalerweise den Transport von Eisen aus dem Blutkreislauf in Richtung des Darms hemmt. Es wird also mehr Eisen aus dem Blut zum Darm transportiert als bei anderen Fledermausarten und dort ausgeschieden. So können die Tiere ihren Eisenhaushalt besser regulieren. Und das ist nötig, denn: Dank der Ernährung via Blut nehmen Vampirfledermäuse 800-mal mehr Eisen zu sich als wir.