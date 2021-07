Thüringen richtet Bereitschaftsdienste ein

Die Hochwasserzentralen der drei Bundesländer beobachten die aktuelle Situation, sehen für das Wochenende aber noch keine Gefahr. "Es ist zwar vor Stark- und Dauerregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter für das östliche Thüringen gewarnt worden, aber es gibt aktuell keine Hochwassergefahr", schildert Lutz Baseler, Sprecher des Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz die Situation für Thüringen.

Es könne zwar passieren, dass im Lauf des Wochenendes der Richtwert für einen Meldebeginn erreicht werde. Weil zugleich aber ein Ende des Dauerregens erwartet wird, bestehe keine Gefahr. Dennoch habe das Amt Bereitschaftsdienste eingerichtet, "die rund um die Uhr die Situation im Auge behalten und falls es notwendig wird, geeignet reagieren und eingreifen können."

Sachsen: Gewässer und Böden haben Bedarf und Kapazität für Regenfälle

Auch das Sächsische Landesamt für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft sieht bis zum Sonntag keine akute Hochwassergefahr für den Freistaat. "Die Messstation Pirk an der Weißen Elster hat zwar bereits bis zu 80 Litern Regen pro Quadratmeter gemessen", sagt Sprecherin Karin Bernhardt. An anderen Stationen wie in Plauen seien es bislang aber höchsten elf Liter gewesen. "Wir haben die Wetterlagen im Blick. Wenn sich die Schauersituation verstärkt, dann könnten die Pegel ansteigen, allerdings nicht in Regionen, die kritisch sind."

Ein gewisses Sicherheitspolster biete die vorangegangene Trockenheit. Dadurch sei ein den Flüssen noch Platz. Und auch die Böden könnten den Regen gut vertragen, solange er nicht zu stark ausfalle. Möglicherweise werde auch das Grundwasser wieder gespeist, was dringend notwendig wäre. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hatte erst am Mittwoch auf die leeren Wasserreserven in den Waldböden hingewiesen und auf die katastrophale Situation, in der sich dadurch die Bäume befinden.

Sachsen-Anhalt: In den meisten Flüssen Mittelwasser

Auch Brit Herwig, Hydrologin am Landesbetrieb für Hochwasserschutz in Sachsen-Anhalt sieht den aktuellen Regen erst einmal als Wohltat für Pflanzen und Tiere. "Für die Natur ist gut, was jetzt passiert, solange keine starken Unwetter kommen, die Schäden anrichten." Ansonsten beobachtet sie steigende Pegel an den Oberläufen von Weißer Elster und Mulde in Sachsen, die das Wasser nach Sachsen-Anhalt bringen werden. Dort gebe es bislang aber keine größeren Anstiege. "Wir sind derzeit im Bereich Mittelwasser in den Fließgewässern", so Herwig.