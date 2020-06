Bakterienkulturen, die auf kein bekanntes Antibiotikum mehr reagieren, können für Menschen, die bereits geschwächt sind, lebensbedrohlich werden. Allein in Europa sterben nach Angaben der WHO jährlich rund 33.000 Patienten an diesen sogenannten multiresistenten Keimen. Sie entstehen durch einen übermäßigen Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin, aber auch in der Fleischproduktion. Damit die Tiere trotz kritischer Haltungsbedingungen gesund bleiben, werden ihrem Futter von klein auf Bakterienkiller beigemischt, die der Verbraucher mit verzehrt. Doch auf Fleisch zu verzichten, um sich davor zu schützen, reicht offenbar nicht. Denn auch in der Pflanzenproduktion kommen Antibiotika routinemäßig zum Einsatz.

Studie: Antibiotikaeinsatz bei Pflanzen kaum überwacht

Seit Jahrzehnten werden Bakterienkiller auch bei der Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten eingesetzt, zum Beispiel bei Äpfeln und Birnen. Wie weit verbreitet der Einsatz jedoch heute ist, wurde bisher kaum untersucht. Die aktuelle Untersuchung der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN), der OIE (Organisation für Tiergesundheit) und der WHO ergab, dass nur drei von 158 befragten Ländern den Antibiotikaeinsatz bei Kulturpflanzen dokumentiert und auswertet hatten. Die Verwendung beim Menschen hingegen kontrollierten 41 Staaten, beim Tier 36.

Prophylaktische Anwendung in großen Mengen

Antibiotika werden am häufigsten zum Schutz von Zitrusfrüchten, Tomaten- und Reispflanzen eingesetzt. Bildrechte: imago images / Shotshop Für die Studie wertete das Zentrum für Landwirtschaft und Biowissenschaften International (CABI) mit Sitz in Großbritannien mehr als 436.000 Aufzeichnungen von Plantwise-Pflanzenkliniken in 32 Ländern aus den Jahren 2012 bis 2018 aus. Sie belegen, dass bei über 100 Pflanzenarten große Mengen von Antibiotika eingesetzt wurden, oft auch schon vorbeugend. Einige der dokumentierten Präparate spielen auch in der Humanmedizin eine große Rolle. So werden allein in Südostasien offenbar jährlich 63 Tonnen Streptomycin und sieben Tonnen Tetracyclin auf die Reisernte gesprüht. In den USA erlaubt die Umweltschutzbehörde EPA den Einsatz von Streptomycin auf Plantagen für Zitrusfrüchte dreimal im Jahr. Dabei werden 428 Tonnen verbraucht. Beide Präpaprate sind Breitbandantibiotika, die aufgrund ihrer Wirksamkeit gegen verschiedene Bakterien eingesetzt werden, bevor man überhaupt weiß, woran die Pflanzen überhaupt erkrankt sind. Oftmals helfen sie gar nicht.

Viele Pflanzenberater empfehlen Antibiotika gegen Insektenschädlinge, obwohl sie darauf keine Auswirkungen haben. Dr. Philip Taylor, Mikribiologe und Landwirt

Geringere Mengen, schnellere Resistenzen