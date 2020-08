Vegetarier leben gesünder als Fleischesser, das sagen Ernährungswissenschaftler seit Langem. Aber gilt das immer noch, wenn sie häufig zu pflanzlichen Fleischersatzprodukten greifen? Sojawürste oder Tofuschnitzel sind oft hochgradig verarbeitete Lebensmittel mit vielen Zusatzstoffen . Damit sie herzhaft schmecken und eine feste Konsistenz haben, setzen die Hersteller ihren Produkten unter anderem große Mengen Zucker und Salz sowie weitere Lebensmittelchemie hinzu. Welche Folgen hat das für die Gesundheit der Konsumenten? Dieser Frage ist ein Team von Medizinern der US-Eliteuni Stanford nachgegangen. Die Studie wurde vom Unternehmen "Beyond Meat" finanziert, das pflanzliche Ersatzprodukte herstellt. "Beyond Meat" habe aber keinen Einfluss auf die Forschung gehabt, weder auf den Zuschnitt noch die Datenauswertung, betonen die Wissenschaftler um Christopher Gardner.

Die Forscher rekrutierten insgesamt 32 Testpersonen, die sie in zwei Gruppen einteilten. Die erste Gruppe ernährte sich acht Wochen vegetarisch und sollte dabei mindestens zwei Mal am Tag pflanzliche Fleischersatzprodukte zu sich nehmen. Die andere Gruppe bekam mindestens zwei Mal am Tag rotes Fleisch, also Wurst oder Schnitzel von Schwein, Rind oder Lamm. Anschließend tauschten die Gruppen für acht weitere Wochen ihre Ernährungspläne, die Vegetarier bekamen das rote Fleisch, die Fleischesser den Pflanzenersatz.