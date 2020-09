Bildrechte: imago images / Leemage

Sind die Gasspuren in den Venuswolken also nun ein Beleg für wie auch immer geartete Form von Leben auf oder in der Atmosphäre der Venus? Die Forscher sagen nein, das sei kein robuster Hinweis für irgendeine Form von Leben auf der Venus. Vielmehr sehen sie das Vorkommen als Beleg für für anomale und (bisher) unerklärliche Chemie. Ihrer Arbeit zufolge gibt es erhebliche konzeptionelle Probleme für die Vorstellung von Leben in den Wolken der Venus - die Umgebung ist extrem dehydrierend sowie übersäuert und alles andere als lebensfreundlich.