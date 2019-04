Demnach hatten Forscher fünf Monate lang in einer abgelegenen Gegend der französischen Pyrenäen Proben von atmosphärischen trockenen und nassen Ablagerungen gesammelt. Darin wurden sowohl Mikroplastik als auch Kunststoffteilchen, Film und Faserabrieb gefunden: 365 Teilchen pro Quadratmeter, und zwar jeden Tag. Mikroplastik scheint sich also auch über die Luft zu verbreiten, es verfliegt im direkten Wortsinn. Simulationen der Forscher über die Luftströme zeigen, dass die Mikroplastik-Funde aus 100 Kilometer Entfernung bis zum Fundort geflogen sein können.

Dr. Volker Matthias leitet die Abteilung Chemietransportmodellierung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Ihn überraschen die Funde nicht:

Wenn die Partikel durch turbulente Luftbewegungen einmal in größere Höhen angehoben wurden, können sie – analog zu Sahara- und Vulkanstaub – auch über größere Entfernungen transportiert werden. Fasern haben durch ihre spezielle Form geringere Sinkgeschwindigkeiten als kugelförmige Teilchen der gleichen Masse.

Professor Dr. Hartmut Herrmann leitet die Abteilung Chemie der Atmosphäre am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS). Er selbst kennt bislang keine vergleichbaren Daten. Die Schlussfolgerung für ihn ist klar:

Man muss sich also mehr um die Einschränkung der Freisetzung an den Quellen kümmern.

Sofern die Autoren sichergestellt hätten, dass es keinen anderen als den Luftweg für die Mikroplastikpartikel in den Pyrenäen gab, müsse jetzt untersucht werden, wie sie in die Atmosphäre kommen. So wie Bodenpartikel und Saharastaub dispergiert werden können, könne das auch mit Mikroplastik-Teilchen geschehen, sagt der Leipziger Spezialist.