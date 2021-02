Seit im Herbst eine neue, hochansteckende Variante des Sars-Coronavirus-2 im Vereinten Königreich aufgetaucht ist, wurde auch in Deutschland die Überwachung mutierter Covid-19-Erreger noch einmal verschärft. Jetzt hat das Robert Koch-Institut einen ersten Bericht vorgelegt, wonach diese britische Corona-Variante in rund 5,8 Prozent aller im Dezember und Januar untersuchten etwa 31.000 Proben nachgewiesen werden konnte. Das bedeutet, dass sich die Mutante trotz Lockdown stark ausgebreitet hat.

Die aus England stammende B.1.1.7 Variante hat ein verändertes Spikeprotein, das es dem Virus leichter macht, an die menschlichen Zielzellen anzudocken. Deshalb ist diese Version offenbar deutlich ansteckender als der bisherige Typ. Auch zwei weitere Mutanten bereiten den Medizinern große Sorgen. Der südafrikanische Typ B.1.351 und die brasilianische Variante P.1. sind deutlich ansteckender als das bisherige Virus. Zudem können sie offenbar leichter Geimpfte und Genesene infizieren, da ihr Spikeprotein so verändert ist, dass die gegen die alte Version gebildeten Antikörper nicht mehr voll wirken. Alle drei Varianten wurden inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen.

So erklärt der Mikrobiologe Roman Wölfel, Oberstarzt der Bundeswehr in München: "Der Vorteil der Punktmutationsassays ist, dass zahlreiche medizinische Labore diese anwenden können, auch wenn sie selbst nicht über umfassende Genomsequenzierungsfähigkeiten verfügen. Dadurch können wir sehr viel schneller einen breiten Überblick über die Verbreitung einer ganz bestimmten Mutation bekommen. Allerdings sucht ein Mutationsassay aber auch nur nach genau den Mutationen, für die es gemacht worden ist. Würden wir uns ausschließlich darauf verlassen, könnte es passieren, dass wir andere Mutationen in ihrer Ausbreitung komplett übersehen. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, auch die Gesamtgenomsequenzierung von SARS-CoV-2-positiven Proben in Zukunft beizubehalten. Denn nur damit können wir auch wirklich neue Mutationen und Mutationsmuster sicher erkennen. Mutations-PCR-Assays sind also eine nützliche Ergänzung, aber keinesfalls ein Ersatz für eine umfassende Genomsequenzierung."