Die Vereinten Arabischen Ermirate (VAE) senden am Mittwoch ihren ersten Astronauten zur ISS. Hassa al-Mansuri startet mit einer Sojus-Rakete vom russischen Kosmodrom in Baikonur und soll acht Tage im Weltraum bleiben. Es ist ein enormer Erfolg für die Emirate, die erst seit zwei Jahren ein eigenes Weltraumprogramm betreiben.

Beim Aufbau des Programms und beim Training von al-Mansuri haben die europäische Weltraumagentur ESA und weitere internationale Partner geholfen. "So ein relativ junges Programm wie bei den Emiraten: Das ist kein PR-Gag, da steht ein ganzer Wirtschaftszweig hinter", sagt der ESA-Generaldirektor Jan Wörner. Die Emirate wollten unabhängiger vom Öl werden und den Übergang in eine "wissensbasierte und innovationsgetriebene Wirtschaft" schaffen, so Wörner.