Psychologie Erben wir die Traumata unserer Eltern?

Andreas Dreyer, heute Pfarrer in Niedersachsen, wird Anfang der 1960er Jahre geboren. Als er vier Jahre alt ist, lassen ihn seine Eltern zum ersten Mal allein zu Hause. Ausgerechnet an diesem Abend gehen die Sirenen. Der kleine Junge reagiert darauf - anders als man es erwarten würde.

Er machte sich also nicht auf die Suche nach seinen Eltern, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Ohne zu wissen warum, sucht der 4-jährige nicht Schutz bei seinen Eltern. Erst später erfährt Andreas Dreyer, dass sich seine Mutter während des Krieges vor den Bomben genau unter einer solchen Brücke versteckt hat. Als er klein war, hatte sie ihm nie davon erzählt.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt ein Forscherteam in Zürich. Um auszuschließen, dass die Stressauswirkungen über den direkten Mutter-Kind-Kontakt übertragen werden, haben sie Mäuseväter gestresst. Nach der Paarung wurden diese Männchen sofort von den nicht gestressten Weibchen getrennt und hatten auch nie Kontakt zu den Nachkommen. Trotzdem zeigen auch diese Jungtiere Veränderungen im Verhalten, in der Hirnstruktur bis hin zu genetischen Veränderungen. Diese sind inzwischen auch beim Menschen nachgewiesen.

Am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München untersuchen Wissenschaftler derzeit die Gründe für Störungen in einem Stress-Gen: Traumaerfahrungen in der Kindheit und vererbte Traumata. Direktorin Elisabeth Binder verweist auf Befunde bei Nachkriegskindern: