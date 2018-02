Georg Cantor - Georg wer? Wer so auf den Namen Georg Canter reagiert, ist in großer Gesellschaft. Der Mathematiker aus Halle war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Der MDR nimmt den 100. Todestag des genialen Denkers zum Anlass, Cantor in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken: Das, was Cantor entdeckte, legte mathematische Grundsteine, die uns heute bis in den Alltag begleiten und ohne die weder moderne Mathematik noch die moderne IT-Welt denkbar wären: Cantor war es, der die Unendlichkeiten in der Mathematik entdeckte.