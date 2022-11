Es klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein und – das sei an dieser Stelle vorangestellt – die Windturbine von Aeromine ist aktuell noch in der Testphase. Laut Entwickler soll ein 5 kW-Modul der Turbinen jährlich 10.000 bis 15.000 Kilowattstunden Strom erzeugen – in manchen Fällen könne es sogar viel mehr sein. Das wären 50 Prozent mehr Strom als Solaranlagen bei gleichen Kosten und geringem Platzbedarf, so die selbstbewusste Aussage von Aeromine. Zum Vergleich: Ein 5-Personen-Haushalt verbrauchte 2021 in Deutschland zwischen 5.000 und 6.000 Kilowattstunden.



Bei 100 kW Systemkapazität könne eine Solaranlage in sonnenreicher Region 175.000 kWh pro Jahr erzeugen – ein Aeromine-System dagegen produziere in einer windigen Region mindestens 268.000 kWh. Ausgelegt sei das System auf eher moderate Windgeschwindigkeiten von 5 m/s, betonten die Entwickler.