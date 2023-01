Dass nun entdeckt wurde, welcher Kanal im Spermium entscheidend für diesen Prozess der Kaliumionen-Absonderung, ist in zweierlei Hinsicht spannend. Zum einen könnte es die Zeugungsunfähigkeit mancher Männer erklären, zum anderen könnte das der Schlüssel zu einem neuen Ansatz in der Schwangerschaftsverhütung werden. Wie realistisch ist das und wie wertet man das Forschungsergebnis in der Wissenschaft?

Zellbiologe Prof. Dr. Artur Mayerhofer vom Biomedizinischen Centrum München (BMC)und der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) lobt die Erkenntnisse der Arbeit gegenüber dem Science Media Center (SMC) als fundiert und wichtig: "Die Rolle dieses Kanals für menschliche Spermien war nicht genau bekannt und aus Studien an der Maus nicht ableitbar." Falls sich die Ergebnisse in größeren Studien bestätigen ließen, so Mayerhofer, könnten sie zum einen auch wichtige Ergebnisse in Bezug auf bislang nicht erklärbare Fälle von männlicher Infertilität liefern. Zum anderen hält er den Ausblick des Forschungsteams, langfristig daraus ein Verhütungsmittel der Zukunft zu entwickeln, für grundsätzlich denkbar. Es brauche weitere Untersuchungen um sicherzustellen, das die nicht näher identifizierte Substanz gut verträglich sei. Mayerhofer denkt hierbei an ein Verhütungsmittel in Gel- oder Cremeform, eventuell von Frau oder Mann anzuwenden: "Entscheidend dann ist natürlich die Frage nach der Verhütungssicherheit, also Verlässlichkeit einer derartigen Methode." Der Bedarf an neuen nicht- oder wenig invasiven und reversiblen kontrazeptiven Methoden, die möglichst wenig in die Physiologie von Frau und Mann eingriffen, sei vorhanden. Das Forschungsergebnis liefere dafür eine wichtige Grundlage.